TASS * «L’UCRAINA APPROVA UN NUOVO GOVERNO, ASSEGNATI INCARICHI CHIAVE PER L’INTEGRAZIONE EUROPEA»

16.39 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, ha approvato un nuovo governo nominato dal primo ministro Yulia Sviridenko. Mikhail Fyodorov è stato nominato primo vice primo ministro e ministro della trasformazione digitale. Alexey Kuleba ha mantenuto il suo incarico come ministro dello sviluppo delle comunità e dei territori. Taras Kachka è stato nominato vice primo ministro incaricato dell’integrazione europea ed euro-atlantica dell’Ucraina.

Ukraine’s parliament, the Verkhovna Rada, has approved a new government nominated by Prime Minister Yulia Sviridenko. Mikhail Fyodorov was appointed first deputy prime minister and the minister of digital transformation. Alexey Kuleba retained his post as the minister of community and territories’ development. Taras Kachka was appointed deputy prime minister in charge of Ukraine’s European and Euro-Atlantic integration.