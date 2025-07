ARERA * ACQUA: «PREMIATI I GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO “TOP PERFORMER” O CHE HANNO MIGLIORATO DI PIÙ IL SERVIZIO»

16.03 - giovedì 17 luglio 2025

Acqua: premiati i gestori del servizio idrico “top performer” o che hanno migliorato di più il servizio. Presentati da ARERA i risultati del meccanismo di incentivazione per la Qualità Tecnica e la Qualità Contrattuale per il biennio 2022-2023. Premiati i gestori che hanno ottenuto i migliori risultati di qualità, sulla base di quanto previsto dalla regolazione ARERA.

I risultati sono stati illustrati oggi a Milano nel corso del seminario “Investimenti e qualità nel servizio idrico integrato”, organizzato da ARERA a valle della pubblicazione delle delibere di approvazione dei premi e delle penali per il biennio 2022-2023 (deliberazione 225/2025/R/idr per la Qualità Tecnica – RQTI e deliberazione 277/2025/R/idr per la Qualità Contrattuale – RQSII). All’incontro hanno partecipato la gran parte dei gestori che hanno partecipato al meccanismo incentivante, gli Enti di governo dell’Ambito e altri stakeholder.

L’articolato sistema incentivante – avviato a partire dal 2018 da ARERA con la delibera sulla Regolazione della Qualità Tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) – ha permesso di verificare i risultati raggiunti in questi anni da 201 gestori, che complessivamente coprono l’89% della popolazione nazionale, premiando il raggiungimento degli obiettivi per ciascuno dei macro-indicatori considerati e stilando le graduatorie di merito.

Gli incentivi al miglioramento della qualità sono stati integrati a partire dall’anno 2020, prevedendo l’introduzione di un meccanismo simmetrico anche per la qualità contrattuale, la cui regolazione era già stata introdotta a partire dal 2016. Per il biennio in considerazione, l’applicazione del meccanismo per la qualità contrattuale ha riguardato 270 gestioni, che complessivamente coprono l’89,6% della popolazione nazionale.

La valutazione delle performance di qualità ha riguardato numerosi parametri, raggruppati nei cosiddetti macro-indicatori:

 per la Qualità Tecnica le gestioni sono state valutate su: perdite idriche, interruzioni del servizio, qualità dell’acqua erogata, adeguatezza del sistema fognario, smaltimento dei fanghi di depurazione e qualità dell’acqua depurata, corrispondenti ai macro- indicatori da M1 a M6;

 per la Qualità Contrattuale la valutazione ha riguardato: avvio e cessazione del rapporto contrattuale (MC1) e gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio (MC2).

LE GRADUATORIE

Il meccanismo prevede complessivamente 14 graduatorie, in ciascuna delle quali sono state

premiate le prime 3 gestioni classificate, per un totale di 42 posizioni sul podio:

 per la Qualità Contrattuale, graduatoria delle migliori performance a livello complessivo;

 per la Qualità Tecnica, premiate:

– 6 graduatorie – una per ciascuno dei macro-indicatori valutati – per definire le migliori performance in senso assoluto tra le gestioni che hanno mantenuto la Classe A, la più alta in termini di qualità (Stadio III – Best Performer);

– 6 graduatorie – una per ciascuno dei macro-indicatori valutati – per individuare le gestioni che hanno conseguito i miglioramenti più ampi rispetto gli obiettivi fissati (Stadio IV – Maggior miglioramento);

– graduatoria per la determinazione delle gestioni migliori a livello complessivo, considerando tutti i macro-indicatori valutati (Stadio V di eccellenza).

Le posizioni sul podio sono state maggiormente concentrate nelle aree settentrionali e centrali del Paese (20 podi per il Nord Ovest, 9 per il Nord Est e 11 per il Centro), mentre l’area geografica Sud e Isole conquista solo 2 podi (seppure di gestori di grande dimensione), confermando il water service divide ancora da colmare.

Nelle tabelle qui sotto sono riepilogate le prime posizioni sul podio per ogni macro-indicatore di qualità tecnica e, a seguire, le 3 migliori gestioni a livello complessivo per la qualità tecnica e per la qualità contrattuale.