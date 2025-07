TASS * «LE FORZE DI DIFESA ISRAELIANE ELIMINANO UN COMANDANTE DI HAMAS NEL CAMPO PROFUGHI DI NUSEIRAT, RESPONSABILE DELLO SVILUPPO DELLE ARMI»

16.30 - domenica 20 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le Forze di Difesa Israeliane hanno eliminato Bashar Thabet, comandante del Dipartimento Sviluppo e Progetti di Hamas, nel campo profughi di Nuseirat, ha riportato il servizio stampa dell’esercito. Secondo quanto riferito, era responsabile delle attività di ricerca e sviluppo all’interno dell’apparato di fabbricazione di armi di Hamas, che opera per ripristinare e aumentare le scorte di armi delle organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza.

///

The Israel Defense Forces has eliminated commander in Hamas’ Development and Projects Department Bashar Thabet in the Nuseirat refugee camp, the army press service reported. According to it, he “was responsible for research and development activities within Hamas’ weapons manufacturing apparatus, which operates to restore and increase the weapons stockpile of the terrorist organizations in the Gaza Strip.”