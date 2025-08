ZELENSKY (TELEGRAM) * «RINGRAZIAMENTI AL POPOLO UCRAINO NELLE REGIONI COLPITE DAI BOMBARDAMENTI, L’IMPEGNO COSTANTE PER SALVARE VITE» (VIDEO)

15.25 - domenica 3 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Voglio ringraziare il nostro popolo nella regione di Kherson, a Mykolaiv, nelle nostre città e comunità nel Sud, nella regione di Kharkiv, nella regione di Sumy. Ovunque ci sono continui attacchi russi contro normali abitazioni, contro le infrastrutture energetiche, praticamente contro la vita delle persone. C’è sempre lavoro di ricostruzione, i nostri fanno sempre il massimo per salvare le persone. Ringrazio ciascuno che lavora così, per lo stato nostro, per la nostra gente. Grazie a tutti coloro che sono con l’Ucraina. Gloria all’Ucraina!

///

Хочу подякувати нашим людям у Херсонській області, у Миколаєві, у наших містах та громадах на Півдні, на Харківщині, на Сумщині. Всюди, де постійні російські удари по звичайним будинкам, по енергетиці, фактично просто по життю людей. Завжди є робота по відновленню, завжди наші роблять максимум, щоб урятувати людей. Дякую кожному, хто так працює – заради нашої держави, наших людей. Дякую всім, хто з Україною.

Слава Україні!