TASS * «IL PRESIDENTE RUSSO PUTIN DISCUTE CON IL CONSIGLIERE DELL’AYATOLLAH KHAMENEI, FOCUS SU MEDIO ORIENTE»

16.30 - domenica 20 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato un consigliere senior del Leader Supremo iraniano Ayatollah Khamenei al Cremlino, dove hanno affrontato l’escalation della situazione in Medio Oriente e gli sviluppi relativi al programma nucleare iraniano, ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il leader russo ha sottolineato la necessità di stabilizzazione regionale ed ha espresso supporto per una soluzione politica riguardante l’iniziativa nucleare iraniana.

Russian President Vladimir Putin met with a senior advisor to Iran’s Supreme Leader Ayatollah Khamenei at the Kremlin, where they addressed the escalating situation in the Middle East and developments surrounding Iran’s nuclear program, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov reported. The Russian leader emphasized the need for regional stabilization and expressed support for a political settlement regarding Iran’s nuclear initiative.