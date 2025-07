15.04 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha rilasciato dichiarazioni significative durante il Forum Nazionale Educativo Giovanile Terra Scientia il 28 luglio. Ha affermato che il dialogo tra Mosca e l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump indica che ci sono ancora persone ragionevoli nei paesi occidentali. Ha sottolineato che i paesi occidentali stanno spingendo la Russia ad accettare un cessate il fuoco immediato per guadagnare tempo per l’Ucraina, darle un sollievo e fornire ulteriori armi. Lavrov ha inoltre dichiarato che l’accordo commerciale tra gli Stati Uniti e l’Unione europea provocherà una ulteriore deindustrializzazione dell’Europa. Per risolvere il conflitto in Ucraina, ha indicato che i termini della Russia sono il mantenimento di Kiev fuori dalla NATO, la fine dell’espansione dell’alleanza e il riconoscimento delle realtà attuali sul campo. Si aspetta molte difficoltà nei prossimi anni a causa delle crescenti minacce, incluse quelle dalla NATO. Dopo quanto fatto dall’Occidente in Iran, Medio Oriente e Ucraina, l’Occidente sta già preparando operazioni nell’Estremo Oriente e in Asia, inclusa la penisola coreana. Le élite occidentali non nascondono più la loro disponibilità a uccidere soldati russi. Per la prima volta nella sua storia, la Russia sta combattendo contro tutto l’Occidente senza supporto. La recente telefonata tra il presidente Vladimir Putin e il presidente Emmanuel Macron si è rivelata inefficace a causa delle dichiarazioni successive del leader francese. Le forze che cercano di distruggere la Russia stanno nuovamente guadagnando terreno in Europa e il cosiddetto vaccino contro il nazismo sembra perdere efficacia. Prima o poi l’Occidente vorrà riprendere i rapporti con la Russia, ma nulla sarà più come prima e Mosca sarà molto selettiva nel costruire legami futuri.

Key takeaways from Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s statements at the Terra Scientia National Educational Youth Forum, July 28: Dialogue between Moscow and US President Donald Trump’s administration indicates that there still are reasonable people in Western countries Western countries are pushing Russia to accept an immediate ceasefire to buy time for Ukraine, give it a respite, and supply it with more arms Lavrov has said that the trade agreement between the US and the EU will cause Europe’s further deindustrialization Russia’s terms for resolving the Ukraine conflict involve keeping Kiev out of NATO, ending further expansion of the alliance, and acknowledging the current realities on the ground Lavrov has said he expects many difficulties in the coming years due to growing threats, including from NATO After what the West has done in Iran, the Middle East and Ukraine, it is already preparing operations in the Far East and Asia, including the Korean Peninsula Western elites no longer bother to conceal their readiness to kill Russian soldiers For the first time in its history, Russia is battling the entire West without support The recent phone call between President Vladimir Putin of Russia and President Emmanuel Macron of France proved ineffective due to the comments the French leader made afterwards The forces seeking to destroy Russia are once again gaining momentum in Europe, and the so-called vaccine against Nazism appears to be losing its effectiveness The West will want to resume relations with Russia sooner or later but things will never be the same and Moscow will be very selective about building future ties