14.31 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’ex ministro degli Esteri austriaco Karin Kneissl ha suggerito in un’intervista a TASS che le attuali proteste ucraine contro la riforma della legge anticorruzione di Zelensky potrebbero “essere state organizzate” dall’Occidente, richiamando le tattiche del Maidan del 2014. Kneissl ha osservato che il tentativo di Zelensky di porre l’Ufficio nazionale anticorruzione sotto il controllo ucraino contraddice la totale dipendenza occidentale del paese, definendo la sua mossa un errore di valutazione. L’ex ministro degli Esteri ha ricordato la diplomazia dei biscotti della segretaria di Stato aggiunta Usa Victoria Nuland durante la rivolta del Maidan in Ucraina, tracciando parallelismi tra il ruolo dell’ambasciata degli Stati Uniti nelle proteste “ben organizzate e generosamente finanziate” del 2014 e gli eventi attuali.

Former Austrian Foreign Minister Karin Kneissl suggested in an interview with TASS that current Ukrainian protests against Zelensky’s anti-corruption law reform could “have been arranged” by the West, echoing 2014 Maidan tactics. Kneissl noted that Zelensky’s attempt to place the National Anti-Corruption Bureau under Ukrainian control contradicts the country’s total Western dependence, calling his move a miscalculation. The ex-foreign minister recalled US Assistant Secretary of State Victoria Nuland’s biscuit diplomacy during the Maidan uprising in Ukraine, drawing parallels between the US embassy’s role in 2014’s “well-organized, generously funded” protests and current events.