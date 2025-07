(TELEGRAM) * «INCONTRO CON LA SCUOLA SUPEREROI IN UN OSPEDALE REGIONE DI KIEV, CONTINUA IL SOSTEGNO AI BAMBINI MALATI» (VIDEO)

14.25 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi c’è stato un incontro molto speciale con gli studenti della Scuola Supereroi in uno degli ospedali nella regione di Kiev. Abbiamo parlato molto sinceramente e in modo maturo di sogni, passioni, del supporto ai nostri difensori e dell’avvicinarsi della pace. Ringrazio i bambini per questa conversazione sincera.

La Scuola Supereroi opera sotto il patrocinio della first lady ed è già diventata un luogo di apprendimento per quasi 2.000 bambini. Grazie al sostegno finanziario della Fondazione Olena Zelenska, lo scorso anno sono stati aperti sei nuovi centri in sei ospedali pediatrici. Quest’anno la Fondazione prevede di aprirne altri sei.

In questi luoghi, i bambini che seguono cure prolungate hanno la possibilità di continuare gli studi e ricevere l’aiuto e il supporto necessari. Questo è molto importante. Ringrazio tutti coloro che si prendono cura dei bambini.

///

Сьогодні була дуже особлива зустріч з учнями Школи Супергероїв в одній із лікарень на Київщині. Дуже щиро й по-дорослому говорили про мрії, захоплення, підтримку наших захисників і наближення миру. Дякую діткам за щиру розмову.

Школа Супергероїв діє під патронатом першої леді і вже стала місцем навчання для майже 2 тисяч дітей. Завдяки фінансовій підтримці Фундації Олени Зеленської торік було відкрито шість нових осередків у шести дитячих лікарнях. Цього року Фундація планує відкрити ще шість.

У таких місцях діти, які проходять тривале лікування, мають змогу продовжувати навчання й отримувати необхідну допомогу та підтримку. Це дуже важливо. Дякую всім, хто дбає про дітей.