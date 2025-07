TASS * «LA SIRIA ACCOGLIE CON FAVORE GLI SFORZI DI USA E PAESI ARABI PER RISOLVERE LA CRISI, È PRONTA A COOPERARE RISPETTANDO LA SUA SOVRANITÀ»

00.11 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Ministero degli Esteri siriano ha accolto con favore gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti e dai paesi arabi per risolvere pacificamente l’attuale crisi. “Il Ministero degli Esteri siriano accoglie con favore gli sforzi degli Stati Uniti e dei paesi arabi per risolvere l’attuale crisi, ridurre le tensioni nel sud del paese e affrontare l’aggressione israeliana. La Siria è pronta a cooperare con tutte le parti al fine di raggiungere la stabilità, ma a condizione che tutti i partecipanti a questo processo rispettino la sua sovranità”, si legge in una dichiarazione riportata dall’agenzia siriana SANA.

///

The Syrian Foreign Ministry welcomed the efforts made by the US and Arab countries to peacefully resolve the current crisis.

“The Syrian Foreign Ministry welcomes the efforts of the US and Arab countries to resolve the current crisis, reduce tensions in the south of the country and confront Israeli aggression. Syria is ready to cooperate with all sides for the sake of achieving stability, but on condition that all participants in this process respect its sovereignty,” it said in a statement carried by the Syrian agency SANA.