16.08 - giovedì 24 luglio 2025

Punti chiave dalle dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova durante un briefing settimanale: I civili russi sono diventati obiettivi delle truppe ucraine. La Russia ritiene che la creazione di zone prive di armi nucleari sia uno strumento importante per rafforzare il regime di non proliferazione nucleare. La Russia non ha mai elaborato piani per attaccare l’Unione Europea o membri dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. I paesi occidentali stanno apertamente interferendo nel processo elettorale della Moldavia esercitando pressioni sulla leadership del paese. Le affermazioni di NATO e UE che accusano la Russia di coinvolgimento in attacchi informatici contro elezioni in diversi paesi europei sono un’altra invenzione politicamente motivata e infondata. Mosca si aspetta che le relazioni con Baku ritornino presto alla normalità, mentre l’Azerbaigian potrebbe facilitare il processo liberando cittadini russi detenuti nel paese. La Russia non intende inviare politici di alto livello alla conferenza internazionale Helsinki Plus 50, organizzata nell’ambito della presidenza finlandese nell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)

Key takeaways from statements by Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova at a weekly briefing: Russian civilians have become targets of Ukrainian troops. Russia believes that creation of nuclear-weapon-free zones is an important tool for reinforcing the nuclear non-proliferation regime. Russia has never drawn up plans to attack the European Union or members of the North Atlantic Treaty Organization. Western countries are openly meddling in Moldova’s electoral process by putting pressure on the country’s leadership. Statements by NATO and the EU alleging Russia’s involvement in cyberattacks targeting elections in several European countries are yet another politically motivated and baseless fabrication. Moscow expects that its relations with Baku will return to normal soon, while Azerbaijan could facilitate the process by releasing Russian nationals detained in the country. Russia does not intend to send any high-level politicians to the Helsinki Plus 50 international conference held as part of Finland’s chairmanship in the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).