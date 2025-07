18.29 - martedì 22 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La popolazione della Cina potrebbe diminuire significativamente a 500-700 milioni entro la fine del secolo, con i tassi di natalità che si sono già dimezzati, ha dichiarato Maxim Oreshkin, Vice Capo di Gabinetto dell’Ufficio Esecutivo Presidenziale Russo. Il cambiamento demografico potrebbe influenzare in modo sostanziale lo sviluppo economico della Cina, ha osservato il funzionario.

China’s population could decline significantly to 500-700 million by the end of the century, with birth rates having already halved, stated Maxim Oreshkin, Deputy Chief of Staff of the Russian Presidential Executive Office. The demographic shift may substantially impact China’s economic development, the official noted.