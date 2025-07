TASS * «LA MARINA RUSSA AVVIA L’ESERCITAZIONE OPERATIVA TEMPESTA DI LUGLIO, COINVOLGENDO TRE FLOTTE E 15.000 MILITARI» (VIDEO)

07.05 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Marina Militare della Russia ha avviato l’esercitazione operativa Tempesta di Luglio, coinvolgendo la Flotta del Nord, la Flotta del Pacifico e la Flotta del Baltico, oltre alla Flottiglia del Caspio.

L’esercitazione coinvolgerà oltre 150 navi da guerra e unità ausiliarie, 120 velivoli, 10 sistemi missilistici costieri, 950 mezzi militari e speciali, e più di 15.000 militari.

///

Russia’s Navy has launched the July Storm operative exercise, involving the Northern, Pacific and Baltic fleets, as well as the Caspian Flotilla.

The exercise will involve over 150 warships and auxiliary vessels, 120 aircraft, 10 coastal defense missile systems, 950 pieces of military and special hardware, and over 15,000 servicemen.