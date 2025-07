07.04 - mercoledì 23 luglio 2025

Ho parlato con il capo dell’ANTAC (Agenzia nazionale anticorruzione), Semen Krivonos, con il procuratore SAP (Procuratura specializzata anticorruzione), Oleksandr Klimenko, con il Procuratore Generale Ruslan Kravchenko, con il capo del Servizio di sicurezza dell’Ucraina Vasyl Malyuk – le sfide sono diverse. Abbiamo discusso di tutto questo. L’infrastruttura anticorruzione continuerà a funzionare. Ma deve essere liberata dall’influenza russa. E deve esserci più giustizia.

Ovviamente, l’ANTAC e la SAP continueranno a lavorare. Ed è importante che il Procuratore Generale sia deciso a garantire effettivamente in Ucraina l’inevitabilità della punizione per chi viola la legge. E questo è ciò che l’Ucraina realmente necessita. I casi finora trascurati devono essere indagati. Per anni, funzionari fuggiti dall’Ucraina vivono tranquillamente all’estero in paesi molto gradevoli e senza conseguenze legali. Questo non è normale. Non c’è alcuna spiegazione razionale per cui procedimenti penali per miliardi siano sospesi da anni. E non c’è alcuna spiegazione per cui i russi possano ancora ottenere informazioni di cui hanno bisogno. È importante che ciò avvenga senza i russi. È importante che l’inevitabilità della punizione sia garantita e che la società ne sia realmente consapevole.

Говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком – різні виклики. Ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди «висять» роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило.