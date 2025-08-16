Popular tags: featured 20
TASS * «LA COALIZIONE DEI VOLENTEROSI ON-LINE DOMENICA 17/8 (H 13.00), I LEADER DISCUTERANNO DELLA PACE IN UCRAINA»

22.06 - sabato 16 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La coalizione dei volenterosi terrà un incontro tramite video il 17 agosto, ha riportato AFP citando il Palazzo dell’Eliseo. Il Primo Ministro britannico Keir Starmer, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e il Presidente francese Emmanuel Macron si riuniranno per una conversazione online alle 13:00 GMT di domenica. I tre leader discuteranno i “prossimi passi nell’ambito della discussione sulla pace in Ucraina”.

///

The `coalition of the willing’ will convene a meeting via video link on August 17, AFP reported, citing the Elysee Palace. British Prime Minister Keir Starmer, German Chancellor Friedrich Merz, and French President Emmanuel Macron will get together for an online conversation at 1:00 p.m. GMT on Sunday. The three leaders will discuss “next steps as part of the discussion on peace in Ukraine.”

