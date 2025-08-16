Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

TASS * MOLDAVIA: «LA POLIZIA DI CHISINAU SEQUESTRA TENDE E SACCHI A PELO AI MANIFESTANTI DELL’OPPOSIZIONE, TENSIONI IN AUMENTO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
22.04 - sabato 16 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La polizia a Chisinau ha sequestrato tende e sacchi a pelo ai manifestanti dell’opposizione, ha riferito un corrispondente TASS. Il video è stato diffuso dal servizio stampa del blocco Victorie (Vittoria).

///

Police in Chisinau seized tents and sleeping bags from opposition protesters, a TASS correspondent reported.

Video: Victorie (Victory) bloc’s press service

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.