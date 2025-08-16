TASS * MOLDAVIA: «LA POLIZIA DI CHISINAU SEQUESTRA TENDE E SACCHI A PELO AI MANIFESTANTI DELL’OPPOSIZIONE, TENSIONI IN AUMENTO»

22.04 - sabato 16 agosto 2025

La polizia a Chisinau ha sequestrato tende e sacchi a pelo ai manifestanti dell’opposizione, ha riferito un corrispondente TASS. Il video è stato diffuso dal servizio stampa del blocco Victorie (Vittoria).

Police in Chisinau seized tents and sleeping bags from opposition protesters, a TASS correspondent reported.

Video: Victorie (Victory) bloc’s press service