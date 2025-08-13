Popular tags: featured 20
TASS * INCONTRO BILATERALE ALASKA: VON DER LEYEN, «COORDINAMENTO STRETTO CON STATI UNITI E LEADER EUROPEI»

17.19 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La presidente del Consiglio europeo Ursula von der Leyen ha dichiarato che durante una videoconferenza tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader europei, le parti hanno convenuto di rimanere in stretto coordinamento.

“Insieme al presidente degli Stati Uniti, Vladimir Zelensky, e altri leader europei, abbiamo avuto una chiamata molto positiva. Abbiamo discusso del prossimo incontro bilaterale in Alaska”, ha scritto sul social network X.

“Rimarremo in stretto coordinamento.”

European Council President Ursula von der Leyen said that during a video conference meeting between US President Donald Trump and European leaders, the sides agreed “to remain in close coordination.”

“Together with POTUS [President of the United States], [Vladimir] Zelensky, and other European leaders, we have had a very good call. We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska,” she wrote on the X social network. “We will remain in close coordination.”

