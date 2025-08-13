TASS * INCONTRO BILATERALE ALASKA: VON DER LEYEN, «COORDINAMENTO STRETTO CON STATI UNITI E LEADER EUROPEI»

17.19 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La presidente del Consiglio europeo Ursula von der Leyen ha dichiarato che durante una videoconferenza tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader europei, le parti hanno convenuto di rimanere in stretto coordinamento.

“Insieme al presidente degli Stati Uniti, Vladimir Zelensky, e altri leader europei, abbiamo avuto una chiamata molto positiva. Abbiamo discusso del prossimo incontro bilaterale in Alaska”, ha scritto sul social network X.

“Rimarremo in stretto coordinamento.”

///

European Council President Ursula von der Leyen said that during a video conference meeting between US President Donald Trump and European leaders, the sides agreed “to remain in close coordination.”

“Together with POTUS [President of the United States], [Vladimir] Zelensky, and other European leaders, we have had a very good call. We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska,” she wrote on the X social network. “We will remain in close coordination.”