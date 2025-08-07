ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA GUERRA DELLA RUSSIA DEVE FINIRE, L’EUROPA UNISCE LE SUE VOCI PER LA PACE» (VIDEO)

21.52 - giovedì 7 agosto 2025

Tutti i partner comprendono chi deve fare passi per porre fine a questa guerra. Questa è la guerra della Russia, questa è l’aggressione della Russia, ed è la Russia che deve accettare un cessate il fuoco e impegnarsi in una vera diplomazia che possa garantire la pace. L’Ucraina ha un sostegno inequivocabile, e sono estremamente grato a tutti i nostri partner per questo. Tutti inoltre concordano sul fatto che la guerra della Russia contro l’Ucraina è una guerra in Europa e contro l’Europa. Ogni decisione che verrà presa per porre fine a questa guerra e garantire la sicurezza riguarda veramente tutta l’Europa, non solo un paese. Per questo la voce dell’Europa deve avere peso nei processi. E stiamo coordinandoci con i nostri leader europei sia riguardo alle nostre conversazioni e ai nostri incontri per allineare tutte le posizioni, sia riguardo al lavoro di ciascuno di noi con altri leader per assicurare che le posizioni dell’Europa siano salvaguardate. Stiamo pianificando alcuni incontri nel continente.

All partners understand who must take steps to end this war. This is Russia’s war, this is Russia’s aggression, and it is Russia that must agree to a ceasefire and engage in real diplomacy that can guarantee peace. Ukraine has unequivocal support, and I am extremely grateful to all our partners for that. Everyone also agrees that Russia’s war against Ukraine is a war in Europe and against Europe. Every decision that will be made to end this war and guarantee security truly concerns all of Europe, not just one country. That’s why Europe’s voice must carry weight in the processes. And we are coordinating with our European leaders both regarding our conversations and our meetings to align all positions, and also regarding the work of each of us with other leaders to ensure that Europe’s positions are safeguarded. We are planning certain meetings on the continent.