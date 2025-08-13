ZELENSKY (TELEGRAM) * UCRAINA-GERMANIA: «PRODUTTIVO INCONTRO CON IL CANCELLIERE MERZ, RAFFORZATA LA DIFESA AEREA CON DUE SISTEMI PATRIOT» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Importante e produttivo incontro con il cancelliere Friedrich Merz. Ringrazio per il sostegno all’Ucraina e per l’organizzazione degli incontri di oggi: la riunione online dei leader e la sessione della coalizione dei volontari. Ringrazio per la sincera unità e leadership che stiamo mostrando ora. Abbiamo discusso dei nostri recenti contatti con i partner e della futura collaborazione con gli alleati, dell’aumento del supporto difensivo, della partecipazione della Germania alla nuova iniziativa PURL, del rafforzamento della difesa aerea ucraina con due sistemi Patriot aggiuntivi e i missili corrispondenti, nonché di garanzie di sicurezza affidabili. C’è un’intesa comune: finché la Russia non farà alcun passo verso la pace, è necessario continuare a esercitare pressione su di essa e ad aumentare il sostegno all’Ucraina. Questo è molto importante. Apprezzo sinceramente tutto l’aiuto della Germania e i nostri rapporti che producono risultati reali per la protezione delle vite.
Важлива й змістовна зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцом. Дякую за підтримку України й за організацію сьогоднішніх зустрічей: онлайн-зустрічі лідерів і засідання коаліції охочих. Дякую за те, що зараз показуємо щиру єдність та лідерство. Говорили про наші нещодавні контакти з партнерами й подальшу взаємодію із союзниками, збільшення оборонної підтримки, участь Німеччини в новій ініціативі PURL, зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot і ракетами до них, надійні гарантії безпеки. Маємо спільне розуміння: поки Росія не робить жодних кроків до миру, необхідно продовжувати тиск на неї та зміцнювати підтримку України. І це дуже важливо. Щиро ціную всю допомогу Німеччини та наші відносини, які дають реальні результати для захисту життя.