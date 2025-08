TASS * «IL SENATO USA RINVIA IL VOTO SU NUOVE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA, DIBATTITO RINVIATO A SETTEMBRE»

19.32 - sabato 2 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Senato degli Stati Uniti non approverà un nuovo disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro la Russia, comprese le misure rivolte ai paesi terzi, prima della pausa di agosto, ha riportato il giornale The Hill. Mentre i senatori falchi sull’Ucraina volevano vedere il loro disegno di legge sulle sanzioni approvato prima della pausa di un mese, hanno infine lasciato la decisione interamente a Trump, almeno per l’estate, ha detto il giornale, evidenziando che i senatori repubblicani stanno lasciando Washington senza far avanzare la legislazione, spostando il dibattito a settembre. Il mezzo di informazione ha sottolineato che i democratici hanno espresso scetticismo sul fatto che Trump manterrà le sue minacce.

The US Senate will not pass a new bill toughening sanctions on Russia, including measures targeting third countries, before its August recess, The Hill newspaper reported. “While Senate Ukraine hawks wanted to see their sanctions bill pass before the monthlong break, they ultimately left the decision entirely in Trump’s hands, at least for the summer,” the newspaper said, noting that Republican senators are leaving Washington without advancing the legislation, pushing debate to September. The media outlet noted that “Democrats have expressed skepticism” as to whether Trump will “follow through on his threats.”