RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * “INNOVATION VILLAGE RETAIL“: «AD EXPO RIVA SCHUH E GARDABAGS SPAZIO ALLE STARTUP, CANDIDATURE APERTE FINO AL 13/11»

Candidature aperte fino al 13 novembre: la vincitrice parteciperà gratuitamente alla 105a edizione della fiera. Tra le novità, l’Investor Simulation, con giurati chiamati a “investire” un budget virtuale nelle startup.

L’Innovation Village Retail torna protagonista a Expo Riva Schuh e Gardabags, gli eventi fieristici internazionali dedicati a calzature, pelletteria e accessori, organizzati da Riva del Garda Fierecongressi e in programma dal 10 al 13 gennaio 2026 al Quartiere Fieristico di Riva del Garda. Con nove edizioni all’attivo, l’iniziativa offre alle giovani realtà imprenditoriali l’opportunità di presentare soluzioni innovative, confrontarsi con esperti del settore e accedere a nuove occasioni di crescita e visibilità internazionale, e si conferma hub strategico per lo sviluppo di nuove idee nel settore calzatura, pelletteria e accessori.

Quest’anno la competizione introduce l’Investor Simulation: ogni giurato disporrà di un budget virtuale da “investire” nelle startup in gara, sia durante i pitch sia nella fase finale. Un meccanismo che riproduce le logiche reali degli investimenti, rendendo la sfida più dinamica, coinvolgente e vicina al mercato.

Le startup selezionate avranno la possibilità di presentare i propri progetti a una giuria di esperti e player internazionali, accelerando così il proprio percorso di crescita. La startup vincitrice sarà premiata con la partecipazione gratuita alla 105a edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags, in programma a giugno 2026.

Negli anni, l’Innovation Village Retail ha contribuito a far emergere progetti di successo, come IRISPHERA, vincitrice dell’ultima edizione, che ha sviluppato una piattaforma basata su AI in grado di combinare un personal shopper virtuale con tecnologie di prova virtuale 3D, aumentando fidelizzazione, conversioni e riducendo i resi fino al 30%. Le candidature sono aperte fino alle ore 18 di giovedì 13 novembre 2025 sul sito della manifestazione (exporivaschuh.it/it/startup-competition).