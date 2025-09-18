TASS (TELEGRAM) * AL-SHARAA, «RELAZIONI BILATERALI, PACE E NORMALIZZAZIONE CON ISRAELE NON SONO ALL’ORDINE DEL GIORNO IN QUESTO MOMENTO»

06.42 - giovedì 18 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Siria ha bisogno di firmare un accordo sulle misure di sicurezza con Israele, ma non sta negoziando la normalizzazione delle relazioni bilaterali, ha detto il Presidente della Siria per il periodo di transizione Ahmed al-Sharaa.

“La questione di stabilire la pace e di normalizzare le relazioni con Israele non è all’ordine del giorno in questo momento”, ha detto, come citato dal canale televisivo Al Hadath.

“Ma se riusciremo a concordare le misure di sicurezza, probabilmente saremo in grado di raggiungere altri accordi in futuro”.

Secondo al-Sharaa, gli Stati Uniti, che agiscono come mediatori tra le parti, “non esercitano alcuna pressione su Damasco per spingerla a un accordo con Israele”.

Ha invitato Israele a “rispettare l’integrità territoriale della Siria e ad astenersi dal violare il suo spazio aereo”.

///

Syria needs to signs an agreement on security measures with Israel but is not negotiating the normalization of bilateral relations, President of Syria for the transitional period Ahmed al-Sharaa said.

“The issue of establishing peace and normalizing relations with Israel is not on the agenda at the moment,” he said, as cited by the Al Hadath television channel.

“But if we succeed in agreeing on security measures, we will probably be able to reach other agreements in the future.”

According to al-Sharaa, the United States, which is acting as a mediator between the sides, “exert no pressure on Damascus to push it to a deal with Israel.”

He called on Israel to “respect Syria’s territorial integrity and refrain from violating its airspace.”