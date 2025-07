TASS * «IL PRIMO MINISTRO GIAPPONESE ISHIBA NEGA LE DIMISSIONI, SMENTISCE I MEDIA NAZIONALI DOPO LA SCONFITTA ELETTORALE»

09.49 - mercoledì 23 luglio 2025

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha negato le notizie di diversi media nazionali che suggerivano un suo piano di dimissioni dopo la sconfitta del Partito Liberal Democratico nelle elezioni per la Camera Alta. “Non è stata discussa la possibilità di rimanere in carica o di dimettersi,” ha dichiarato Ishiba ai giornalisti. “Alcuni media hanno riportato il contrario, ma io non ho mai detto nulla del genere. Queste notizie sono semplicemente false,” ha sottolineato il primo ministro.

Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba has denied reports from several domestic media outlets suggesting he plans to resign following his Liberal Democratic Party’s defeat in the upper house elections. “There was no discussion about whether I would remain in office or resign,” Ishiba told reporters. “Some media outlets reported otherwise, but I never said anything like that. These reports are simply not true,” the prime minister pointed out.