TASS * «LA DIFESA AEREA RUSSA ABBATTE 33 DRONI UCRAINI IN UNA NOTTE, 3 FERITI A NOVOCHERKASSK»

09.23 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 33 veicoli aerei senza pilota ucraini nelle regioni russe durante la notte.

Tre persone sono rimaste ferite in un attacco con droni a Novocherkassk nella regione di Rostov.

Dodici droni sono stati abbattuti nella regione di Tula, 11 nella regione di Rostov, sei nella regione di Nizhny Novgorod, due nella regione di Bryansk e uno ciascuno nelle regioni di Kursk e Kaluga.

Nella città di Novocherkassk sono scoppiati incendi in diverse zone a causa dei detriti dei droni caduti, ma sono stati rapidamente estinti. Quattro veicoli a motore sono stati danneggiati.

Sono state introdotte restrizioni temporanee sulle partenze e gli arrivi negli aeroporti di Kaluga e Nizhny Novgorod.

///

What is known about overnight Ukrainian drone strike on Russian regions:

▪️ Air defense systems shot down 33 Ukrainian unmanned aerial vehicles over Russian regions overnight

▪️ Three people were injured in a drone strike on Novocherkassk in the Rostov Region

▪️ Twelve drones were downed over the Tula Region, 11 over the Rostov Region, six over the Nizhny Novgorod Region, two over the Bryansk Region, and one each over the Kursk and Kaluga regions

▪️ Fires broke out in different parts of Novocherkassk due to falling drone debris but were quickly extinguished. Four motor vehicles were damaged

▪️ Temporary restrictions on arriving and departing flights were introduced at Kaluga and Nizhny Novgorod airports