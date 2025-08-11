TASS * «IL PRESIDENTE FRANCESE MACRON PROPONE UNA COALIZIONE ONU PER STABILIZZARE GAZA, LOTTA A TERRORISMO E SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE»

16.10 - lunedì 11 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto la creazione di una coalizione internazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite per stabilizzare la situazione nella Striscia di Gaza, ha riferito l’agenzia di stampa AFP. “Una coalizione internazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite dovrebbe essere una priorità per combattere il terrorismo, stabilizzare Gaza, sostenere la sua popolazione e creare un sistema di governance che assicuri pace e stabilità”, ha dichiarato il leader francese, secondo quanto riportato dall’agenzia.

///

French President Emmanuel Macron has proposed creating an international coalition under the auspices of the United Nations to stabilize the situation in the Gaza Strip, AFP news agency reported.

“An international coalition under the auspices of the United Nations should be a priority to fight terrorism, stabilize Gaza, support its population and create a governance system that ensures peace and stability,” the agency quoted the French leader as saying.