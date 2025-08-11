ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON IL PRINCIPE EREDITARIO SAUDITA SALMAN AL SAUD, FOCUS SU SOSTEGNO E PACE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho parlato con il Principe Ereditario del Regno dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud. Sono grato per il sostegno ricevuto. Ho informato sui contatti con i partner e sul nostro lavoro diplomatico per porre fine alla guerra. La comunicazione con i leader è praticamente continua, siamo in costante collegamento. Ora è arrivato il momento in cui c’è una reale possibilità di raggiungere la pace. Tuttavia, la pace deve essere giusta e duratura, e la sicurezza garantita. Questo è importante non solo per l’Ucraina, ma per ogni paese europeo. Condividiamo la stessa preoccupazione per qualsiasi decisione presa senza l’Ucraina e l’Europa. Ringrazio Mohammed bin Salman Al Saud per il suo sostegno chiaro a questa posizione e per la disponibilità a impegnarsi per la pace. Abbiamo concordato che i nostri team coordineranno tutti gli sforzi necessari. Abbiamo anche discusso di progetti congiunti che rafforzeranno entrambi i nostri paesi. I nostri team lavoreranno su tutti i dettagli.
///
Говорив зі Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Вдячний за підтримку. Поінформував про контакти з партнерами, нашу дипломатичну роботу для закінчення війни. Фактично цілодобово триває комунікація з лідерами, ми на постійному зв’язку. Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою. Це важливо не лише для України – для кожної європейської країни. Ми однаково бачимо небезпеку в будь-яких рішеннях, ухвалених без України та Європи. Дякую Мухаммаду бін Салману Аль Сауду за абсолютно чітку підтримку цієї позиції та за готовність докласти зусиль заради миру. Домовилися, що наші команди координуватимуть усі необхідні зусилля. Також говорили про спільні проєкти, які дадуть сили обом нашим державам. Наші команди працюватимуть над усіма деталями.