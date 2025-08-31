Popular tags: featured 20
Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * «L’ESERCITO ISRAELIANO HA ELIMINATO ABU OBEIDA (PORTAVOCE DI HAMAS), NELLA STRISCIA DI GAZA»

17.59 - domenica 31 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’esercito israeliano ha eliminato il portavoce di Hamas Abu Obeida nella Striscia di Gaza, ha confermato il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz.

“Il portavoce del terrore di Hamas, Abu Obeida, è stato eliminato a Gaza e inviato a unirsi a tutti i membri liquidati dell’asse del male di Iran, Gaza, Libano e Yemen in fondo all’inferno”, ha scritto Katz su X.

Ha lodato le azioni dell’esercito israeliano e ha promesso di continuare le operazioni per eliminare i leader di Hamas. “Molto presto, con l’intensificarsi della campagna a Gaza, altri suoi (di Obeida – TASS) complici criminali di Hamas si uniranno a lui”, ha promesso.

The Israeli military has eliminated Hamas spokesman Abu Obeida in the Gaza Strip, Israeli Defense Minister Israel Katz confirmed.

“Hamas terror spokesperson Abu Obeida was eliminated in Gaza and sent to join all the liquidated members of the axis of evil from Iran, Gaza, Lebanon and Yemen at the bottom of hell,” Katz wrote on X.

He lauded the Israeli military’s actions and promised to continue operations to eliminate Hamas leaders. “Very soon, as the campaign in Gaza intensifies, more of his (Obeida’s – TASS) criminal Hamas accomplices will join him there,” he pledged.

