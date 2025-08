TASS * «IL PRESIDENTE DELLA REPUBLIKA SRPSKA DENUNCIA UN ATTACCO POLITICO DALL’UE, RIFIUTA LA SENTENZA DELLA CORTE BIH E RESPINGE LE ELEZIONI ANTICIPATE»

16.36 - venerdì 1 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente della Republika Srpska, una delle entità della Bosnia ed Erzegovina, Milorad Dodik, ha definito la decisione della Camera d’Appello del Tribunale BIH di confermare la sua condanna per aver ignorato le decisioni dell’Alto Rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina Christian Schmidt “un attacco alla regione iniziato dall’UE”.

“Questa decisione è stata presa da Bruxelles, guidata dal capo della delegazione UE in Bosnia ed Erzegovina Luigi Soreca e dalla Commissaria europea per l’allargamento Marta Kos. Hanno richiesto che l’UE dimostri il suo potere. Poiché l’UE non può intervenire nei conflitti in Ucraina e Gaza o sulle tariffe, esercita il suo potere qui, su di noi”, ha affermato Dodik nel commentare il verdetto.

Secondo il politico, la decisione del tribunale è “un attacco politico alla Republika Srpska”, che si rifiuta di riconoscere. Ha aggiunto che continuerà a svolgere i suoi compiti e che non convocherà elezioni anticipate nell’entità. Inoltre, Dodik ha annunciato la sua intenzione di abbandonare l’integrazione europea e ha rivelato che invierà una lettera all’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, descrivendo la situazione in Bosnia ed Erzegovina.

Republika Srpska (one of Bosnia and Herzegovina’s entities) President Milorad Dodik called the BIH Court Appellate Chamber’s decision to uphold his earlier conviction for ignoring the decisions of High Representative for Bosnia and Herzegovina Christian Schmidt “an EU-initiated attack on the region.”

“This decision was made by Brussels, led by head of the EU delegation to Bosnia and Herzegovina Luigi Soreca and European Commissioner for Enlargement Marta Kos. They demanded that the EU show its power. Since the EU cannot do anything about the conflicts in Ukraine and Gaza or tariffs, it is exercising its power here, on us,” Dodik said in his address commenting on the verdict.

According to the politician, the court’s decision was a “political attack on Republika Srpska,” which he refuses to recognize. He also said that he will continue to fulfill his duties and will not call snap elections in the entity. In addition, Dodik announced his desire to abandon European integration and revealed that he would send a letter to the administration of US President Donald Trump, outlining the situation in Bosnia and Herzegovina.