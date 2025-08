ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA INTENSIFICA LA FORMAZIONE MILITARE E VELOCIZZA FINANZIAMENTI E PREMI»

14.30 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Oggi ho iniziato la giornata risolvendo questioni discusse ieri nelle brigate nella regione di Kharkiv. Ora ho già condotto diverse riunioni con il comando militare, con funzionari governativi e anche con lo Stato Maggiore, principalmente riguardo a quanto detto dai comandanti di battaglione e di brigata.

Primo, la preparazione nei centri di addestramento è diventata più efficace, ma ci sono ancora aspetti da migliorare, sia nell’addestramento al combattimento che in quello psicologico e motivazionale. I nostri soldati devono acquisire più esperienza di combattimento reale di questa guerra durante la preparazione.

Secondo, ho ordinato di aumentare sensibilmente i finanziamenti diretti alle brigate per l’acquisto di droni. I fondi sono disponibili.

Terzo, come detto dalla maggior parte delle brigate, serve una maggiore possibilità di acquistare pick-up. Le procedure devono essere semplificate e deve esserci un finanziamento diretto per le unità, come con i droni. I soldati devono poter comprare rapidamente i veicoli di cui hanno bisogno.

Quarto, il programma di contratti per i giovani dai 18 ai 24 anni deve essere ampliato. Oggi abbiamo discusso alcune opzioni, incluso l’aumento dell’età e le condizioni per questi contratti. Il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore e il team dell’Ufficio devono presentare i dettagli alla società.

Quinto, c’è un problema sensibile nel ritardo nell’assegnazione delle onorificenze. Purtroppo molti soldati delle Forze di Difesa aspettano per mesi i premi statali a causa di procedure burocratiche troppo complesse. Ho ordinato di ridurre al massimo la burocrazia, le firme e le approvazioni necessarie. Anche questo settore deve essere digitalizzato.

Il tempo per presentare i modi per attuare queste decisioni dalle riunioni e dallo Stato Maggiore è fino a lunedì. Lunedì attendo rapporti dal segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, dal Ministero della Difesa, dal Comandante in Capo, dallo Stato Maggiore e dal team dell’Ufficio sull’esecuzione.

Сьогодні почав день із вирішення питань, які вчора обговорювали в бригадах на Харківщині. Зараз провів уже й окремі наради з військовим командуванням, з урядовцями, також провів Ставку. Саме щодо того, що напередодні говорили комбати, комбриги.

Перше – дійсно, вже стала більш ефективною підготовка у навчальних центрах, але є ще речі, які треба впровадити. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів.

Друге – доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів. Гроші на це є.

Третє – і про це кажуть у більшості бригад – це значно більше можливостей купувати пікапи. Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко.

Четверте – контракти 18–24. Програма має бути розширена. Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі.

І п’яте – це чутливе питання затягування виконання рішень про нагородження. На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також.

Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки – до понеділка. У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання.