15.59 - venerdì 1 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB) ha arrestato un cittadino russo in Crimea per aver raccolto informazioni sui sistemi di difesa aerea per l’esercito ucraino, ha riferito il Centro Relazioni Pubbliche del FSB a TASS. A Sebastopoli sono state soppresse le attività illegali di un cittadino russo. L’individuo ha fotografato e registrato le operazioni degli impianti di difesa aerea a Sebastopoli. I dati ottenuti sono stati poi trasmessi all’intelligence ucraina. Il detenuto ha confessato i crimini, è stato trattenuto in attesa di processo ed è accusato di tradimento ai danni dello Stato, reato che può comportare la pena dell’ergastolo.

Russia’s Federal Security Service (FSB) has detained a Russian citizen in Crimea who gathered intelligence on air defense systems for the Ukrainian military, the FSB Public Relations Center told TASS. “In Sevastopol, the illegal activities of a Russian national <…> have been suppressed,” the FSB stated. “The individual photographed and recorded the operations of air defense installations in Sevastopol. The obtained data <…> was then relayed to Ukrainian intelligence.” The detainee has confessed to the crimes, he has been detained pending trial, he is being charged with state treason, which carries a penalty of up to life imprisonment. Video: Russia’s FSB Public Relations Center/TASS