13.35 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Ministero della Difesa russo ha diffuso immagini dalla Malinovka liberata nella regione di Zaporizhia. Il video è fornito dal Ministero della Difesa russo e dall’agenzia TASS.

///

The Russian Defense Ministry released footage from liberated Malinovka in the Zaporozhye region.

Video: Russian Defense Ministry/TASS