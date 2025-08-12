Popular tags: featured 20
OPINIONEWS

MINISTERO ESTERI * GAZA: «L’ITALIA E L’UNIONE EUROPEA CHIEDONO AD ISRAELE PIENO ACCESSO UMANITARIO E SOSTEGNO ALLE ONG»

17.28 - martedì 12 agosto 2025

Nota Farnesina – Appello dell’Italia e degli Stati UE a Israele per pieno accesso degli operatori umanitari e delle ONG a Gaz.

L’Italia ha sottoscritto oggi, insieme all’Unione europea e ad un gruppo di Stati membri, al Regno Unito, al Canada e ad altri partner, un appello urgente alle autorità di Israele affinché venga concesso il pieno accesso a Gaza a tutti gli aiuti e venga garantito agli operatori umanitari e alle ONG di proseguire in sicurezza il loro impegno per la distribuzione di cibo a favore della popolazione civile nella Striscia.

La situazione umanitaria richiede azioni urgenti, rafforzando l’impegno umanitario a favore di Gaza. Già nelle scorse settimane, nei vari contatti con il Governo israeliano, l’Italia aveva sollecitato un’apertura agli aiuti e si era impegnata per moltiplicare gli sforzi a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione della Striscia.

OPINIONEWS

