TASS * «IL PREMIER UNGHERESE ORBAN CRITICA I LEADER UE E CHIEDE UN VERTICE RUSSIA-UE»

17.21 - martedì 12 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato che i leader dell’Unione Europea appaiono tristi e deboli se confrontati con Putin e Trump. Secondo lui, gli europei “hanno bisogno di un vertice Russia-UE, non di commenti su un vertice Russia-USA.” Il primo ministro ungherese ha sottolineato che l’Europa deve svegliarsi e prendere l’iniziativa nelle proprie mani.

///

European Union leaders look miserable and weak when compared to Putin and Trump, Hungarian Prime Minister Viktor Orban said. According to him, Europeans “need a Russia-EU summit, not commentaries on a Russia-US summit.” Europe needs to wake up and take the initiative into its own hands, the Hungarian Prime Minister noted.