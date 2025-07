PALAZZO CHIGI * UNICREDIT-BANCO BPM: «IL GOVERNO RISPONDERÀ ALLA UE SULL’USO DEI POTERI SPECIALI, CONFERMANDO LA LEGITTIMITÀ GIÀ RICONOSCIUTA DAL TAR»

13.27 - lunedì 14 luglio 2025

In merito alla lettera della Commissione Ue sull’applicazione dei poteri speciali all’offerta di UniCredit per Banco Bpm, il Governo italiano con spirito collaborativo e costruttivo risponderà ai chiarimenti richiesti così come già fatto in sede giurisdizionale dinanzi al TAR nei termini e con motivazioni ritenute già legittime dai giudici amministrativi.