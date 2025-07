MIT * OLIMPIADI 2026: «INAUGURATO IL TRAMPOLINO DI PREDAZZO (TN), OPERA STRATEGICA PER I GIOCHI INVERNALI»

13.11 - lunedì 14 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Atleti e atlete di salto e combinata nordica hanno testato per la prima volta il Trampolino di Predazzo, opera strategica per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. L’infrastruttura, composta da due trampolini, lunghi 260 e 290 metri, è stata finanziata anche dal MIT con 10 milioni di euro. Soddisfazione del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per questo traguardo che conferma l’impegno per infrastrutture moderne e innovative al servizio dello sport e del Paese.