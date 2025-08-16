Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * «I MEDIA ESTERI SULL’INCONTRO PUTIN-TRUMP IN ALASKA, OPINIONI CONTRASTANTI SUL PROGRESSO E SUI RISULTATI»

07.59 - sabato 16 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Sky News: Trump e Putin concordano su molti punti nelle trattative sull’Ucraina, ma danno pochi dettagli.
Focus: Improvvisamente Trump si comporta da ospite, quattro conclusioni sorprendenti dal vertice in Alaska.
Zeit: Donald Trump non vede ancora un accordo sull’Ucraina.
VnExpress (Vietnam): Putin e Trump dichiarano grandi progressi al loro vertice.
Politico: Il trionfo di Putin in Alaska.
Le Figaro: Vertice in Alaska, Trump dice che non c’è ancora un accordo con Putin sull’Ucraina, ma l’incontro è stato molto positivo.
IndiaTV: Trump definisce produttive le trattative con Putin; il leader russo propone un prossimo incontro a Mosca.

