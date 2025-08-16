TASS * «I MEDIA ESTERI SULL’INCONTRO PUTIN-TRUMP IN ALASKA, OPINIONI CONTRASTANTI SUL PROGRESSO E SUI RISULTATI»

07.59 - sabato 16 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Sky News: Trump e Putin concordano su molti punti nelle trattative sull’Ucraina, ma danno pochi dettagli.

Focus: Improvvisamente Trump si comporta da ospite, quattro conclusioni sorprendenti dal vertice in Alaska.

Zeit: Donald Trump non vede ancora un accordo sull’Ucraina.

VnExpress (Vietnam): Putin e Trump dichiarano grandi progressi al loro vertice.

Politico: Il trionfo di Putin in Alaska.

Le Figaro: Vertice in Alaska, Trump dice che non c’è ancora un accordo con Putin sull’Ucraina, ma l’incontro è stato molto positivo.

IndiaTV: Trump definisce produttive le trattative con Putin; il leader russo propone un prossimo incontro a Mosca.

Sky News: Trump and Putin agree on ‘many points’ in Ukraine talks but give little detail away

Focus: Suddenly Trump acts like a guest: Four remarkable conclusions from the Alaska summit

Zeit: Donald Trump sees no agreement on Ukraine yet

VnExpress (Vietnam): Putin and Trump declare great progress at their summit

Politico: Putin’s Alaska triumph

Le Figaro: Alaska summit: Trump says no agreement with Putin on Ukraine yet but the meeting was very positive

IndiaTV: Trump calls talks with Putin productive; the Russian leader proposes next meeting in Moscow