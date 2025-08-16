TASS * «I MEDIA ESTERI SULL’INCONTRO PUTIN-TRUMP IN ALASKA, OPINIONI CONTRASTANTI SUL PROGRESSO E SUI RISULTATI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Sky News: Trump e Putin concordano su molti punti nelle trattative sull’Ucraina, ma danno pochi dettagli.
Focus: Improvvisamente Trump si comporta da ospite, quattro conclusioni sorprendenti dal vertice in Alaska.
Zeit: Donald Trump non vede ancora un accordo sull’Ucraina.
VnExpress (Vietnam): Putin e Trump dichiarano grandi progressi al loro vertice.
Politico: Il trionfo di Putin in Alaska.
Le Figaro: Vertice in Alaska, Trump dice che non c’è ancora un accordo con Putin sull’Ucraina, ma l’incontro è stato molto positivo.
IndiaTV: Trump definisce produttive le trattative con Putin; il leader russo propone un prossimo incontro a Mosca.
///
Sky News: Trump and Putin agree on ‘many points’ in Ukraine talks but give little detail away
Focus: Suddenly Trump acts like a guest: Four remarkable conclusions from the Alaska summit
Zeit: Donald Trump sees no agreement on Ukraine yet
VnExpress (Vietnam): Putin and Trump declare great progress at their summit
Politico: Putin’s Alaska triumph
Le Figaro: Alaska summit: Trump says no agreement with Putin on Ukraine yet but the meeting was very positive
IndiaTV: Trump calls talks with Putin productive; the Russian leader proposes next meeting in Moscow