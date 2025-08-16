TASS * FOX NEWS: «TRUMP E PUTIN FANNO PROGRESSI SIGNIFICATIVI, IL POSSIBILE ACCORDO SULL’UCRAINA DIPENDE DA ZELENSKY»

06.15 - sabato 16 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Punti chiave dell’intervista del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Fox News subito dopo il vertice con il leader russo Vladimir Putin. La Russia e gli Stati Uniti hanno discusso molte questioni e fatto progressi significativi. C’è una buona possibilità di raggiungere un accordo sull’Ucraina, che ora dipende da Zelensky. Trump ha detto che il suo consiglio a Zelensky è di fare un accordo con la Russia. L’incontro con il leader russo Vladimir Putin in Alaska è stato “molto buono”, un dieci su dieci. Mosca e Washington sono “vicine a un accordo” sull’Ucraina. Trump e Putin hanno sostanzialmente concordato sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Le parti ora iniziano a preparare un incontro che coinvolgerà Trump, Putin e Zelensky.

///

❗️Key takeaways from US President Donald Trump’s interview with Fox News right after his summit with Russian leader Vladimir Putin:

▪️Russia and the US discussed many issues and made significant progress

▪️There is a very good chance of reaching an agreement on Ukraine, which now depends on Zelensky

▪️Trump said that his advice to Zelensky is to make a deal with Russia

▪️The meeting with Russian leader Vladimir Putin in Alaska was “very good,” a 10 out of 10

▪️Moscow and Washington are “close to a deal” on Ukraine

▪️Trump and Putin largely agreed on security guarantees for Ukraine

▪️The sides now begin to prepare for a meeting involving Trump, Putin, and Zelensky