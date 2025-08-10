TASS * «GLI USA VOGLIONO SMETTERE DI FINANZIARE LA GUERRA IN UCRAINA, IL VICEPRESIDENTE JD VANCE ESPRIME IL MALCONTENTO DEGLI AMERICANI»

21.53 - domenica 10 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli americani non vogliono più spendere i loro soldi delle tasse per l’Ucraina e il presidente Donald Trump vuole fermare il finanziamento di questo conflitto, ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Il presidente, e io penso sicuramente che l’America, abbiamo finito con il finanziamento della guerra in Ucraina. Penso che gli americani siano stanchi di continuare a inviare i loro soldi, i loro dollari delle tasse, a questo particolare conflitto, ha detto in un’intervista a Fox News.

///

The Americans don’t want to spend their tax money on Ukraine and President Donald Trump wants to stop financing this conflict, US Vice President JD Vance said. “The President, and I certainly think that America, we’re done with the funding of the Ukraine war business. <…> Americans, I think, are sick of continuing to send their money, their tax dollars to this particular conflict,” he said in an interview with Fox News.