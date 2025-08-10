Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * «GLI USA VOGLIONO SMETTERE DI FINANZIARE LA GUERRA IN UCRAINA, IL VICEPRESIDENTE JD VANCE ESPRIME IL MALCONTENTO DEGLI AMERICANI»

21.53 - domenica 10 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli americani non vogliono più spendere i loro soldi delle tasse per l’Ucraina e il presidente Donald Trump vuole fermare il finanziamento di questo conflitto, ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Il presidente, e io penso sicuramente che l’America, abbiamo finito con il finanziamento della guerra in Ucraina. Penso che gli americani siano stanchi di continuare a inviare i loro soldi, i loro dollari delle tasse, a questo particolare conflitto, ha detto in un’intervista a Fox News.

The Americans don’t want to spend their tax money on Ukraine and President Donald Trump wants to stop financing this conflict, US Vice President JD Vance said. “The President, and I certainly think that America, we’re done with the funding of the Ukraine war business. <…> Americans, I think, are sick of continuing to send their money, their tax dollars to this particular conflict,” he said in an interview with Fox News.

