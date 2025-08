TASS * FINANCIAL TIMES: «DISASTROSO IL COLLOQUIO TRA LA PRESIDENTE SVIZZERA E TRUMP, ACCUSE DI FURTO DA WASHINGTON A BERNA SENZA RISPOSTA»

08.57 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La conversazione tra la presidente svizzera Karin Keller-Sutter e il suo omologo statunitense Donald Trump è stata definita “disastrosa” dal Financial Times. Durante la discussione sui dazi, Trump ha sottolineato che Berna stava rubando soldi a Washington. Keller-Sutter non ha avuto alcuna risposta a tale affermazione, ha riferito una fonte al giornale.

Swiss President Karin Keller-Sutter’s conversation with her US counterpart Donald Trump was “disastrous,” the Financial Times reported. While discussing tariffs, Trump emphasized that Bern was stealing money from Washington. Keller-Sutter had no response to that claim, a source told the newspaper.