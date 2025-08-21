TASS * (TELEGRAM) : «USA DUE SETTIMANE PER VALUTARE LA PACE, POI POSSIBILI ALTERNATIVE»

20.48 - giovedì 21 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Gli Stati Uniti stabiliranno entro due settimane se sarà possibile ottenere la pace in Ucraina, “dopo di che, dovremo forse prendere un’altra strada”, ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
The United States is going to determine within two weeks whether it will be possible to get peace in Ukraine, “after that, we’ll have to maybe take a different tack,” US President Donald Trump said.
