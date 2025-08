TASS * «BORRELL CRITICA L’ACCORDO COMMERCIALE TRA LA UE E GLI STATI UNITI, DEFINENDOLO UNA CAPITOLAZIONE STRATEGICA»

16.54 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Josep Borrell, ex capo della diplomazia dell’UE, ha definito l’accordo commerciale siglato tra Bruxelles e Washington una capitolazione per l’Europa. Ha spiegato che l’accordo segue la vecchia strategia dei prepotenti: gli Stati Uniti hanno minacciato tariffe del 30 percento, poi hanno offerto il 15 percento, e ci si aspetta che noi ne siamo grati. Borrell ha aggiunto che questo accordo dimostra che l’UE non può essere considerata un attore strategicamente autonomo.

///

The trade deal clinched between Brussels and Washington is the capitulation of Europe, ex-chief of EU diplomacy Josep Borrell told the EUObserver news portal. “It [the deal] follows the old strategy of bullies. The US threatened 30 percent tariffs, then offered 15 percent, and we’re expected to be grateful,” the former top EU diplomat said. The deal reveals that the EU cannot be viewed as “a strategically autonomous actor,” Borrell added.