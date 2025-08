ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO VISITATO LE BRIGATE COMBATTENTI A KHARKIV, CONFERMATO IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE UNITÀ MILITARI» (VIDEO)

16.45 - lunedì 4 agosto 2025

Oggi siamo a Kharkiv, nella regione di Kharkiv, con persone molto forti e coraggiose. Prima abbiamo visitato le brigate combattenti, sul fronte di Volchansk la 57ª brigata. Poi le posizioni della 92ª brigata d’assalto separata. Brigate molto efficaci. Ringrazio i nostri soldati per ogni nemico distrutto. Ho premiato i ragazzi con decorazioni statali. Con entrambe le brigate abbiamo avuto un colloquio aperto, incluso come sono già in atto importanti decisioni, in particolare il finanziamento diretto per le brigate, soprattutto per i droni.

È molto importante ora offrire maggiori opportunità alle brigate per acquistare indipendentemente, in base alle loro necessità e scelte, anche pick-up e altri mezzi necessari. Domani convocherò il Comando Supremo per discutere tutto ciò che oggi abbiamo sentito dai nostri militari. Qui a Kharkiv oggi ho incontrato ragazzi e ragazze molto giovani, ma già sanno cosa vogliono, come vogliono essere e la loro scelta è l’Ucraina, un’Ucraina indipendente. Tutti noi combattiamo per una cosa sola: l’indipendenza dell’Ucraina. È una battaglia che dobbiamo ancora vincere, tutti insieme, tutti gli ucraini. Grazie a voi! Gloria all’Ucraina!

Сьогодні – Харків, Харківщина, дуже сильні наші люди. Спочатку – бойові бригади. Вовчанський напрямок, 57-ма бригада. Далі – позиції 92-ї окремої штурмової бригади. Дуже ефективні бригади. Дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта. Відзначив хлопців державними нагородами. В обох бригадах дуже відверто поговорили. І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад – передусім фінансування на дрони.

Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно – за своїми потребами, за своїм вибором – купувати також пікапи, інші необхідні засоби. Завтра збираю Ставку. Обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових. Тут, у Харкові, бачилися сьогодні з хлопцями й дівчатами дуже юними, але вони вже знають, чого хочуть, якими хочуть бути, та що їхній вибір – це Україна, незалежна Україна. Ми всі виборюємо одне – незалежність для України. І це битва, яку ще належить виграти – всім разом, всім українцям, українкам. Дякую вам! Слава Україні!