TASS * «ATTACCO CON DRONI UCRAINI A BELGOROD, UN MORTO E CINQUE FERITI»

22.05 - mercoledì 16 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Un attacco con droni ucraini sulla città russa di Belgorod ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque, ha dichiarato il governatore regionale Vyacheslav Gladkov.

La notizia è stata data dal canale Telegram ufficiale di Gladkov.

A Ukrainian drone attack on the Russian city of Belgorod has killed one person and left another five people injured, regional Governor Vyacheslav Gladkov said.

Photo: Gladkov’s official Telegram channel