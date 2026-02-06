TASS (TELEGRAM) * ARAGHCHI, «PROGRAMMA NUCLEARE DI TEHERAN NEL 2026, HO ACCOLTO CON FAVORE IL PRIMO CICLO DI COLLOQUI CON GLI STATI UNITI»

16.26 - venerdì 6 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accolto con favore il primo ciclo di colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran nel 2026 e ha affermato che entrambe le parti intendono proseguire il dialogo. “È stato un buon inizio per i negoziati. Il modo in cui proseguiranno i colloqui sarà deciso dopo le consultazioni nelle capitali. Sembra esserci un accordo reciproco sul proseguimento delle discussioni”, ha dichiarato al canale televisivo SNN.

///

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi welcomed the first round of talks with the United States on Tehran’s nuclear program in 2026 and said both sides intend to continue the dialogue.

“It was a good start to the negotiations. How the talks will proceed will be decided after consultations in the capitals. There seems to be mutual agreement on continuing the discussions,” he said on the SNN TV channel.