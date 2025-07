TASS * AL JAZEERA: «CENTODIECI PALESTINESI UCCISI IN ATTACCHI ISRAELIANI A GAZA, TRAGEDIA A RAFAH CON 34 VITTIME»

07.37 - domenica 13 luglio 2025

Centodieci palestinesi sono stati uccisi nell’ultimo giorno nei raid dell’esercito israeliano contro la Striscia di Gaza, riferisce il canale televisivo Al Jazeera. In particolare, 34 persone sono morte mentre aspettavano le razioni nei pressi di una stazione di distribuzione del GHF nel sud di Rafah, ha riportato il canale televisivo.

One hundred and ten Palestinians were killed over the past day in Israel’s army strikes against the Gaza Strip, Al Jazeera television reports. In particular, 34 people were killed when waiting for rations near a GHF distribution station in the south of Rafah, the TV channel said.