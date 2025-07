TASS * «LA SPACEX DI ELON MUSK INVESTIRÀ 2 MILIARDI DI DOLLARI IN XAI, STARTUP DEL CHATBOT GROK BASATO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE»

07.37 - domenica 13 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

SpaceX, di proprietà dell’imprenditore statunitense Elon Musk, investirà 2 miliardi di dollari in xAI, una startup che ha sviluppato il chatbot Grok basato sull’intelligenza artificiale, riferisce il Wall Street Journal (WSJ), citando investitori vicini alle aziende. L’ammontare dell’investimento costituisce circa la metà dell’aumento recente del capitale di Grok, ha detto il WSJ. Gli investimenti di SpaceX fanno parte della raccolta fondi per un importo di 5 miliardi di dollari annunciata a giugno.

///

SpaceX owned by US businessman Elon Musk will invest $2 bln in xAI, a startup that developed the Grok chatbot based on artificial intelligence, The Wall Street Journal (WSJ) reports, citing investors close to companies.

The investment amount makes up approximately a half of the recent increase of Grok developer’s equity, WSJ said. Investments of SpaceX come as part of equity raising to the amount of $5 bln announced this June.