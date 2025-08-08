Popular tags: featured 20
SOCCORSO ALPINO * VALLE D’AOSTA – MONTE ROSA: «RECUPERATO L’ALPINISTA PRECIPITATO IN UN CREPACCIO, SUL GHIACCIAIO “LYS”» (VIDEO)

10.11 - venerdì 8 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Si è conclusa di primo mattino la missione di recupero di un alpinista precipitato in un crepaccio sul ghiacciaio del Lys, sul Monte Rosa, in Valle d’Aosta. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 05:45. La chiamata alla centrale unica del soccorso è stata fatta da altri alpinisti che lo hanno visto cadere dentro al crepaccio. L’alpinista è stato estratto e portato al pronto soccorso dove è in fase diagnostica. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano a bordo di un elicottero con medico. Per velocizzare le operazioni di recupero, determinanti per la sopravvivenza dell’alpinista, precipitato per circa 20 metri, sono stati aggiunti due tecnici supplementari. L’intervento rapido ha permesso di estrarlo prima che l’ipotermia potesse diventare grave.

 

 

