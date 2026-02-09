SIM CARABINIERI * BRINDISI: «ASSALTO AI PORTAVALORI SULLA SS613, COLLEGHI VIVI PER MIRACOLO»

11.14 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Il SIM Carabinieri esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per il gravissimo assalto armato avvenuto questa mattina sulla statale 613, all’altezza di Tuturano, che ha visto un commando criminale assaltare un furgone portavalori, seminando il panico e ingaggiando un violento conflitto a fuoco con i Carabinieri. L’azione, condotta con tecniche paramilitari attraverso l’incendio di mezzi pesanti per bloccare la carreggiata, sottolinea l’estrema pericolosità e la spregiudicatezza dei malviventi.

Durante le fasi della fuga, i criminali sono stati intercettati da una pattuglia dell’Arma: ne è scaturito un conflitto a fuoco che solo per una fortuita combinazione di eventi non si è trasformato in tragedia. “Apprendiamo con immenso sollievo che i nostri colleghi sono usciti illesi da questo scontro. A vedere l’auto dei colleghi attinta dai colpi d’arma da fuoco possiamo dire che sono vivi per miracolo,” dichiarano dal SIM Carabinieri. “Ai militari coinvolti, che hanno affrontato con coraggio una situazione di estremo pericolo, va tutta la nostra vicinanza e il nostro supporto.”

Conclude la segretaria regionale del SIM Carabinieri Puglia. Il sindacato rivolge inoltre un pensiero di solidarietà alle guardie giurate, vittime dirette del terrificante assalto, sottolineando come la sicurezza degli operatori sia costantemente messa a rischio da una criminalità sempre più organizzata e violenta. L’episodio odierno ripropone con forza il tema della sicurezza sulle arterie stradali e della necessità di dotazioni e protocolli sempre più efficaci per il contrasto a fenomeni di criminalità predatoria così evoluti.