News immediate,
non mediate!
PALAZZO CHIGI * INCONTRI ISTITUZIONALI: «MELONI RICEVE LA PRESIDENTE MOLDAVA SANDU, FOCUS SU EUROPA ED ATTACCHI RUSSI IN UCRAINA»

13.19 - mercoledì 10 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi la Presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu.
Al centro del colloquio, le prospettive europee della Moldova e i più recenti sviluppi dell’aggressione russa dell’Ucraina. Comune é stata, in particolare, la condanna dei massicci attacchi degli ultimi giorni che hanno violato la scorsa notte anche lo spazio aereo polacco.
Il Presidente Meloni ha confermato il pieno sostegno italiano a Chișinău così come dimostrato, da ultimo, dalla recente conclusione degli Accordi bilaterali in tema di sicurezza sociale e riconoscimento delle patenti di guida.

