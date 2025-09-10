TASS (TELEGRAM) * «LA COMMISSIONE EUROPEA HA INTENZIONE DI SOSPENDERE IL SUO SOSTEGNO AD ISRAELE, VON DER LEYEN PROPONE SANZIONI PER I MINISTRI ESTREMISTI»

13.11 - mercoledì 10 settembre 2025

La Commissione Europea ha intenzione di sospendere il suo sostegno a Israele, di sanzionare i membri del gabinetto israeliano e di sospendere parzialmente l’Accordo di Associazione, ha dichiarato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Interromperemo tutti i pagamenti, senza intaccare il nostro lavoro con la società civile israeliana. Proporremo sanzioni per i ministri estremisti”, ha sottolineato nel suo discorso sullo Stato dell’Unione del 2025 al Parlamento europeo.

Tuttavia, secondo il capo della Commissione europea, sarà difficile trovare una maggioranza.

The European Commission plans to put its support to Israel on hold, sanction Israeli cabinet members and partially suspend the Association Agreement, the commission’s President Ursula von der Leyen said.

We will stop all payments – without affecting our work with Israeli civil society. We will propose sanctions on the extremist ministers, she pointed out in her 2025 State of the Union address to the European Parliament.

However, according to the European Commission chief, it will be difficult to find majorities.