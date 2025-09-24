ON. TOSI (FI-PPE) * DEFORESTAZIONE: «BENE IL RINVIO DELLA NORMA, MA VA RIVISTO IL TESTO PER ALLEGGERIRE GLI ONERI ALLE IMPRESE»

12.24 - mercoledì 24 settembre 2025

L’europarlamentare Flavio Tosi, in commissione ENVI (Ambiente) accoglie con favore l’intenzione della Commissione europea di rinviare ulteriormente l’applicazione del Regolamento sulla Deforestazione, che altrimenti entrerebbe in vigore il 30 dicembre. “Quella per il rinvio e la rivisitazione della norma è una battaglia che Forza Italia porta avanti a livello parlamentare e quindi bene l’orientamento della Commissione.

Noi però chiediamo che ci sia una riformulazione del testo per alleggerire il carico e gli oneri sulle imprese della filiera agro-alimentare, del legno e della carta. E quindi plaudiamo anche all’intenzione della commissaria Roswall di semplificare il Regolamento. È importante assicurare certezza ed equilibrio normativo. Il rinvio però sarebbe già una buona cosa perché consentirebbe alle stesse imprese di avere tempo per procedere agli adeguamenti richiesti. La transizione ecologica deve avvenire nei tempi giusti e non danneggiare imprese, operatori economici e consumatori”.

Il Regolamento Ue colpisce la produzione e l’importazione di prodotti ottenuti da deforestazioni. “Obiettivo condivisibile – dice Tosi – ma prima bisogna mettere le imprese delle filiere coinvolte nelle condizioni di non subire ripercussioni. Senza una gradualità e un periodo transitorio c’è il rischio di caricarle di burocrazia e oneri, e di conseguenza di impattare anche sul carrello della spesa dei cittadini”.

Per Tosi “non servono impostazioni anti-impresa, ideologiche e punitive”, ma “grazie a Forza Italia e al Ppe, centrali in questa Ue, finalmente c’è una spinta al pragmatismo, perché economia, produzione e sostenibilità ambientale vanno tenute insieme”.